BI: НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае конфликта с Россией

Аналогичную тактику, согласно Business Insider, Россия использовала в ближнем бою под Киевом в 2022 году: бои за украинский аэропорт Гостомель начались в феврале 2022 года, его удержание дало бы Москве решающее преимущество — русские могли бы перебросить сюда по воздуху дополнительные войска, артиллерию и боевую технику, чтобы нанести удар по Киеву с минимального расстояния.