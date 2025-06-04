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BI: НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае конфликта с Россией

Члены НАТО отработали действия по захвату российских аэродромов в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствовавший на военных учениях альянса в Финляндии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На юге Финляндии прошли военные учения Lively Sabre, которые стали частью более масштабных учений НАТО Swift Response 2025. Это серия совместных военных учений в странах Балтии и Северной Европы, направленных на сдерживание — по словам членов альянса — серьезной угрозы со стороны России, говорится в статье.

В ходе Lively Sabre команда, состоявшая из польских десантников и финских солдат, провела тактическую операцию по высадке воздушного десанта на взлетно-посадочной полосе, рассказывает издание.

Десантники отработали захват стратегически расположенного аэродрома, намереваясь удержать его и перебросить пехоту и тяжелое вооружение, чтобы начать с него молниеносную атаку на противника.

Аналогичную тактику, согласно Business Insider, Россия использовала в ближнем бою под Киевом в 2022 году: бои за украинский аэропорт Гостомель начались в феврале 2022 года, его удержание дало бы Москве решающее преимущество — русские могли бы перебросить сюда по воздуху дополнительные войска, артиллерию и боевую технику, чтобы нанести удар по Киеву с минимального расстояния.

В военной структуре Финляндии нет воздушно-десантной бригады, поэтому для финнов учения — хорошая возможность потренироваться в боевых действиях с польскими десантниками и поучиться у опытных специалистов тому, как подготовиться к тактическому воздушному десантированию, окружить аэродром по периметру и защитить захваченный объект, говорится в статье.

Бригадный генерал Михал Стшелецкий, командир 6-й воздушно-десантной бригады Польши, которая руководила тактическим воздушным десантом, считает, что сейчас такие операции стали гораздо сложнее, чем в прошлые годы.

Но способность захватить взлетно-посадочную полосу и удержать позицию очень важна, как и способность выбить ее из-под контроля противника, особенно на ранних этапах конфликта, когда противовоздушная оборона противника не всегда готова.

Быстрое развертывание войск на таких плацдармах может иметь решающее значение. НАТО хорошо усвоила этот урок из военных действий на Украине, подчеркивает издание.