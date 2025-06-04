BI: НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае конфликта с Россией

На юге Финляндии прошли военные учения Lively Sabre, которые стали частью более масштабных учений НАТО Swift Response 2025. Это серия совместных военных учений в странах Балтии и Северной Европы, направленных на сдерживание — по словам членов альянса — серьезной угрозы со стороны России, говорится в статье.
В ходе Lively Sabre команда, состоявшая из польских десантников и финских солдат, провела тактическую операцию по высадке воздушного десанта на взлетно-посадочной полосе, рассказывает издание.
Аналогичную тактику, согласно Business Insider, Россия использовала в ближнем бою под Киевом в 2022 году: бои за украинский аэропорт Гостомель начались в феврале 2022 года, его удержание дало бы Москве решающее преимущество — русские могли бы перебросить сюда по воздуху дополнительные войска, артиллерию и боевую технику, чтобы нанести удар по Киеву с минимального расстояния.
В военной структуре Финляндии нет воздушно-десантной бригады, поэтому для финнов учения — хорошая возможность потренироваться в боевых действиях с польскими десантниками и поучиться у опытных специалистов тому, как подготовиться к тактическому воздушному десантированию, окружить аэродром по периметру и защитить захваченный объект, говорится в статье.
Бригадный генерал Михал Стшелецкий, командир 6-й воздушно-десантной бригады Польши, которая руководила тактическим воздушным десантом, считает, что сейчас такие операции стали гораздо сложнее, чем в прошлые годы.
Быстрое развертывание войск на таких плацдармах может иметь решающее значение. НАТО хорошо усвоила этот урок из военных действий на Украине, подчеркивает издание.