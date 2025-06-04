Кремль: даты переговоров с Украиной согласуют после изучения меморандумов

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Здесь вряд ли можно установить какую-то стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, в ходе которого стороны обменялись меморандумами с условиями урегулирования конфликта. Киев пообещал изучить российское предложение в течение недели и предложил провести следующую встречу с 20 по 30 июня. Турецкие власти заявили о готовности снова принять переговоры на своей площадке.