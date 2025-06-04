Кремль: даты переговоров с Украиной согласуют после изучения меморандумов

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.