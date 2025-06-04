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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 июня: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинге в среду, 4 июня.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Украинские формирования действительно атаковали Крымский мост, однако тот не получил повреждений.

Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия принимает меры предосторожности, исходя из сущности киевского режима и его атак на мирные объекты.

РФ будет делать все необходимое для раскрытия преступления, связанного с атакам дронов на военные аэродромы.

Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль согласует новый раунд переговоров с Украиной после изучения сторонами меморандумов.

Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Сроки новых встреч для переговоров России и Украины зависят от готовности сторон.

Здесь наверное вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Позиция Путина по вопросу о возвращении смертной казни не менялась.

Предложения наградить водителей, мешавших дронам под Иркутском, будут рассмотрены, если они поступят.

У Владимира Путина 4 июня ожидается напряженный рабочий день.

Глава государства обсудит на совещании с членами правительства ликвидацию последствий обрушения моста над железнодорожными путями в Брянской области. Вечером он проведет несколько международных телефонных разговоров.