Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 июня: главное

Украинские формирования действительно атаковали Крымский мост, однако тот не получил повреждений.
Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает.
Россия принимает меры предосторожности, исходя из сущности киевского режима и его атак на мирные объекты.
РФ будет делать все необходимое для раскрытия преступления, связанного с атакам дронов на военные аэродромы.
Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться.
Кремль согласует новый раунд переговоров с Украиной после изучения сторонами меморандумов.
Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда.
Сроки новых встреч для переговоров России и Украины зависят от готовности сторон.
Здесь наверное вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд.
Позиция Путина по вопросу о возвращении смертной казни не менялась.
Предложения наградить водителей, мешавших дронам под Иркутском, будут рассмотрены, если они поступят.
У Владимира Путина 4 июня ожидается напряженный рабочий день.
Глава государства обсудит на совещании с членами правительства ликвидацию последствий обрушения моста над железнодорожными путями в Брянской области. Вечером он проведет несколько международных телефонных разговоров.