Кто и зачем украл из Музея восковых фигур статую Эмманюэля Макрона

3 июня во Франции покусились на основы демократии. В Париже из Музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Франции Эмманюэля Макрона.
Ответственность за похищение взяли на себя активисты Greenpeace (нежелательная в России организация. — «ВМ»). Двое мужчин и две женщины зашли в музей Гревен под видом посетителей. В укромном уголке они переоделись в рабочую одежду и, выдавая себя за сотрудников музея, забрали статую Макрона стоимостью в 40 тысяч евро (3,6 миллиона рублей), прикрыли ее и вынесли через служебный вход. Позднее активисты привезли фигуру к зданию посольства России во Франции. Рядом с ней поставили российский флаг и развернули плакаты с лозунгами против продолжения экономического сотрудничества между Россией и Францией на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Минус шпага.
Президенты, увы, тоже страдают от воров. Например, неизвестные украли у президента Боливии Эво Моралеса копию шпаги Симона Боливара (героя борьбы за освобождение Латинской Америки), подаренную ему венесуэльским лидером Уго Чавесом в 2006 году. А еще — национальный Орден Кондора Анд — высшую награду Боливии.
— Шпага была очень красивой, она хранилась в моей комнате. Но через три года я проверил футляр и увидел, что он пуст, — рассказал Моралес.
Как выяснилось, ему не повезло с адъютантами.
— Я передавал им футляры с медалями. Но по прошествии нескольких лет я открыл коробки, и медалей там не было, — посетовал Моралес. — Некоторые мои сотрудники пользуются тем, что у меня нет семьи, которая была бы со мной, и обворовывают меня. Мне не больно, не грустно, я не испытываю злобы. Такова жизнь. Для меня главное — работать на благо страны, — сказал президент.
Трамп без ракеты.
Трамп, будучи в первый раз президентом США, пожаловался, что русские украли у его страны ракету.
— Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли засекреченные чертежи и построили ее, — сказал Трамп. — Она может превышать скорость звука в 17 раз.
Член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин считает, что Трамп просто соврал, желая очернить и без того черного Барака:
— Зачем нам красть чертежи этой болванки, если даже 20 скоростей звука для российских гиперзвуковых ракет — уже давно пройденный этап?
Байден без подписи.
У экс-президента США своровали — ни больше ни меньше — личность! Сразу четыре сотрудника Белого дома при администрации «самоходного деда» Джо использовали автоперо для подписания документов от его имени.
— Брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями, — заявил республиканец Джеймс Комер.
Сенатор Эрик Шмитт добавил:
— Мы проведем слушания для выяснения, кто на самом деле управлял страной в период ухудшения здоровья бывшего президента Байдена с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.
Передоз вишней.
А вот президент США Закари Тейлор просидел в Овальном кабинете всего 16 месяцев. 4 июля 1850 года Тейлор решил полакомиться вишней. Он наелся ягодами, после чего выпил несколько стаканов холодного молока. Вскоре у него начались сильнейшие спазмы, тошнота и обезвоживание. Медики оказались бессильны.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Кузнецов, кандидат социологических наук:
— Большинство западных лидеров — не элита в прежнем понимании этого слова. Это продукт массовой культуры и «воспитания телевизором». И они все чаще ведут себя, как обычные люди. А развитие СМИ и интернета позволяет отследить каждый их шаг, а потом — сделать достоянием общественности. В итоге западные политики вроде Трампа и Макрона все больше напоминают шоуменов.