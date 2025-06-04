Кто и зачем украл из Музея восковых фигур статую Эмманюэля Макрона

— Я передавал им футляры с медалями. Но по прошествии нескольких лет я открыл коробки, и медалей там не было, — посетовал Моралес. — Некоторые мои сотрудники пользуются тем, что у меня нет семьи, которая была бы со мной, и обворовывают меня. Мне не больно, не грустно, я не испытываю злобы. Такова жизнь. Для меня главное — работать на благо страны, — сказал президент.