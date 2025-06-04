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Полковник Ходаренок спрогнозировал эскалацию на полях СВО летом 2025 года

На втором раунде переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными. Но ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российским военными и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

На втором раунде переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными. Но ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российским военными и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С точки зрения стратегии ситуация выглядит следующим образом. Положение Украины сегодня достаточно тяжелое, однако пока ВСУ не потерпели каких-либо катастрофических поражений и разгромов, которые сделали бы продолжение вооруженной борьбы со стороны Киева абсолютно бесперспективным.

Этим и объясняется неуступчивость украинской стороны на переговорах. К тому же президент Украины Владимир Зеленский пребывает в уверенности, что сможет «забить гол на последней минуте матча». Иными словами, ~глава Украины убежден, что ситуация на фронтах еще может резко измениться, причем исключительно в его пользу~.

В такой обстановке дальнейшая интенсификация боевых действий с обеих сторон в ближайшее время становится просто неизбежной. Последние акции военно-политического руководства в Киеве делают подобную эскалацию более чем вероятной.

Поэтому кампания с самыми решительными целями становится делом ближайшего будущего. Но надо иметь в виду, что военные действия — не задачник по арифметике. В ходе вооруженной борьбы приходится иметь дело с большим количеством вероятностей и невероятностей, и с высокой степенью достоверности спрогнозировать, что в действительности произойдет, сейчас весьма затруднительно.

Вполне возможно, что стратегическими целями ВС РФ в предстоящей летней кампании будут: разгром сухопутных группировок ВСУ на важнейших направлениях; нанесение поражения стратегическим резервам противника, срыв их перегруппировок; поражение важных объектов экономики, коммуникаций, системы государственного и военного управления противника. В территориальном плане — выход на левый берег реки Днепр.

Результатом летней кампании должно быть склонение военно-политического руководства в Киеве к заключению мирных договоренностей на условиях РФ. По-другому военные конфликты и не ведутся, и действенного результата никаким другим способом, кроме как разгромом противника, добиться нельзя.

Поражение важных объектов экономики Украины ~вполне может выглядеть как полное уничтожение энергосистемы страны~ — исходя из недавних аналогичных действий ВСУ в новых российских регионах. В планы по разрушению коммуникаций могут входить ~удары по железнодорожным магистралям, узловым станциям, мостовым переходам через реку Днепр~. Гипотетически не исключены удары по гидротехническим сооружениям на Днепре.

Вместе с тем применять какие-либо формулы к ведению вооруженной борьбы было бы не совсем верно. Война в общие правила решительно не укладывается и ведется исключительно в области неизвестности и случайностей. Поэтому прогнозы, основанные на принципах и формулах, весьма скоро могут быть умножены на ноль суровой действительностью переднего края.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).