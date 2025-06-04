Полковник Ходаренок спрогнозировал эскалацию на полях СВО летом 2025 года

На втором раунде переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными. Но ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российским военными и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.