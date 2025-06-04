Axios: почему Маск раскритиковал «большой прекрасный законопроект» Трампа

Новый законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили , которые в том числе продает компания Маска Tesla . По состоянию на конец апреля Tesla потратила на лоббирование налоговых льгот и решения других своих вопросов не менее 240 000 долларов , но безрезультатно.

Новый законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили , которые в том числе продает компания Маска Tesla . По состоянию на конец апреля Tesla потратила на лоббирование налоговых льгот и решения других своих вопросов не менее 240 000 долларов , но безрезультатно.

Новый законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили , которые в том числе продает компания Маска Tesla . По состоянию на конец апреля Tesla потратила на лоббирование налоговых льгот и решения других своих вопросов не менее 240 000 долларов , но безрезультатно.

Новый законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили , которые в том числе продает компания Маска Tesla . По состоянию на конец апреля Tesla потратила на лоббирование налоговых льгот и решения других своих вопросов не менее 240 000 долларов , но безрезультатно.

Маск работал в Белом доме так называемым специальным государственным служащим и обсуждал возможность остаться на этой должности после истечения 130 - дневного срока , установленного законом для неоплачиваемой должности консультанта . Однако официальные лица Белого дома заявили , что он не может продолжать работать в этом качестве .

Маск работал в Белом доме так называемым специальным государственным служащим и обсуждал возможность остаться на этой должности после истечения 130 - дневного срока , установленного законом для неоплачиваемой должности консультанта . Однако официальные лица Белого дома заявили , что он не может продолжать работать в этом качестве .

Маск работал в Белом доме так называемым специальным государственным служащим и обсуждал возможность остаться на этой должности после истечения 130 - дневного срока , установленного законом для неоплачиваемой должности консультанта . Однако официальные лица Белого дома заявили , что он не может продолжать работать в этом качестве .

Маск работал в Белом доме так называемым специальным государственным служащим и обсуждал возможность остаться на этой должности после истечения 130 - дневного срока , установленного законом для неоплачиваемой должности консультанта . Однако официальные лица Белого дома заявили , что он не может продолжать работать в этом качестве .

Маск также хотел , чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением . Однако администрация Трампа отказала ему в этом из - за возможного конфликта интересов и по технологическим причинам .

Маск также хотел , чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением . Однако администрация Трампа отказала ему в этом из - за возможного конфликта интересов и по технологическим причинам .

Маск также хотел , чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением . Однако администрация Трампа отказала ему в этом из - за возможного конфликта интересов и по технологическим причинам .

Маск также хотел , чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением . Однако администрация Трампа отказала ему в этом из - за возможного конфликта интересов и по технологическим причинам .