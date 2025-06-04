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Axios: почему Маск раскритиковал «большой прекрасный законопроект» Трампа

Во вторник экс-глава DOGE Илон Маск обрушился с критикой на предложенный президентом США Дональдом Трампом налогово-бюджетный законопроект, назвав его «раздутым до неузнаваемости» и «отвратительной мерзостью», пишет Axios со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Маск был разочарован тем, что не смог убедить администрацию Трампа отказаться от законопроекта, который увеличит «и без того гигантский бюджет» США до 2,5 трлн долларов и «обременит американцев непосильным долгом», говорится в статье.

В соцсети X Маск назвал «один большой прекрасный законопроект» (именно так он называется официально: One Big Beautiful Bill — Прим. ред.) Трампа «отвратительной мерзостью». Он застал врасплох команду Трампа, поскольку пост Маска был опубликован во время брифинга для прессы в Белом доме. Это, по мнению Axios, сигнализирует об эскалации напряженности, которая омрачила уход Маска из Белого дома на прошлой неделе.

Маск и раньше критиковал этот законопроект, но до вчерашнего дня его риторика была гораздо более сдержанной, отмечает издание. Как утверждают источники, Трамп был раздосадован «саботажем» Маска в соцсетях.

Однако они выделяют четыре переломных момента, которые привели к едкой критике Маском законопроекта Трампа.

  • Новый законопроект сокращает налоговые льготы на электромобили, которые в том числе продает компания Маска Tesla. По состоянию на конец апреля Tesla потратила на лоббирование налоговых льгот и решения других своих вопросов не менее 240 000 долларов, но безрезультатно.
  • Маск работал в Белом доме так называемым специальным государственным служащим и обсуждал возможность остаться на этой должности после истечения 130-дневного срока, установленного законом для неоплачиваемой должности консультанта. Однако официальные лица Белого дома заявили, что он не может продолжать работать в этом качестве.
  • Маск также хотел, чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением. Однако администрация Трампа отказала ему в этом из-за возможного конфликта интересов и по технологическим причинам.
  • Последней каплей для Маска стало то, что в субботу вечером Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана — астронавта-миллиардера и союзника Маска — на пост главы НАСА. После этого в Белом доме распространился слух, что за этим решением стоит Серхио Гор директор Управления по персоналу президента, который конфликтовал с Маском. По словам одного из источников, это было откровенное «пошел ты» от Гора в адрес Маска. Однако два других источника считают, что это не так: ранее на Айзекмана жаловались сенаторы за то, что он был донором Демократической партии, а Белому дому нужен был сторонник республиканцев. Однако Маск счел ситуацию с НАСА «последним оскорблением», утверждает представитель Белого дома.