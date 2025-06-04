Bloomberg: Трамп признал, что с Си «крайне трудно договориться»

Китай и США, согласно статье, расходятся во мнениях по ряду вопросов и до сих пор не подтвердили планы проведения телефонного разговора лидеров двух стран, который, как заявил Белый дом, состоится позднее на этой неделе. Весной Трамп также сообщил, что даже готов отправиться в Китай для личной встречи с Си, но пока такая встреча не запланирована.