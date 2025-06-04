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Bloomberg: Трамп признал, что с Си «крайне трудно договориться»

Президент США Дональд Трамп написал в ночном посте в соцсети Truth Social, что с китайским лидером Си Цзиньпином очень сложно заключить сделку. Это вызвало вопросы о том, сохранится ли хрупкое экономическое перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мне нравится Си Цзиньпин, всегда нравился и всегда будет нравиться. Но он очень жесткий, и с ним чрезвычайно трудно заключить сделку.

Дональд Трамп
президент США

Китай и США, согласно статье, расходятся во мнениях по ряду вопросов и до сих пор не подтвердили планы проведения телефонного разговора лидеров двух стран, который, как заявил Белый дом, состоится позднее на этой неделе. Весной Трамп также сообщил, что даже готов отправиться в Китай для личной встречи с Си, но пока такая встреча не запланирована.

Он давно утверждает, что прямые переговоры с Си — единственный способ разрешить разногласия между двумя странами, но китайский лидер до сих пор неохотно общался по телефону со своим американским коллегой, предпочитая, чтобы ключевые вопросы обсуждали советники.

В ответ на вчерашний пост Трампа официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в среду заявил, что «принципы и позиция Китая по развитию китайско-американских отношений последовательны».