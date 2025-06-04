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В МИД РФ отреагировали на заявление Вучича о ревизии военных сделок Сербии

Российское руководство приняло к сведению заявление президента Сербии Александара Вучича о проведении ревизии военно-технического сотрудничества (ВТС) республики с иностранными партнерами. Об этом во время регулярного брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что глава европейского государства не оставил без внимания обнародованную Службой внешней разведки (СВР) РФ информацию о том, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы на Украину. По словам дипломата, это делается вопреки декларируемому официальным Белградом «нейтралитету».

«Мы приняли к сведению, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», — сказала Захарова.

Как она отметила, Москва убеждена, что сербские власти хорошо осознают «всю гамму рисков», с которыми сопряжено попадание продукции военно-промышленного комплекса к Киеву. Представитель МИД РФ выразила надежду, что Сербия примет эффективные меры, чтобы «ничто не бросало тень на добрые отношения» между Москвой и Белградом.

29 мая в пресс-бюро СВР РФ рассказали, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять снаряды на Украину. По данным ведомства, соответствующие компании применяют «нехитрую схему», в которой используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и государств-посредников.