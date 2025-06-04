Миронов назвал мораторий на смертную казнь в России уступкой Западу

«Не надо наводить тень на плетень и изображать, что эта мера принята в интересах России. Это очевидная уступка Западу, который под личиной гуманизма навязывает нам идеологию расчеловечивания, в том числе всячески поощряя преступников и извращенцев. И с этим наследием давно пора покончить», — сказал Миронов ТАСС.
По его мнению, апелляция сторонников моратория к соблюдению конституционного права на жизнь выглядит циничной, так как они отказывают в праве на жизнь потенциальным жертвам террористов, маньяков и убийц детей. «Гарантию же от судебной ошибки обеспечит тот механизм, который я ранее предлагал: отсрочка исполнения приговора на год с последующим его пересмотром другим составом суда и коллегии присяжных», — добавил депутат.
Ранее Миронов направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда РФ в отношении моратория на смертную казнь. Комментируя на это предложение, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин отметил, что вернуть смертную казнь в России невозможно поправкой или референдумом. Предложение Миронова также раскритиковал глава комитета Андрей Клишас. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Путина относительно моратория на смертную казнь известна и последовательна.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.