Миронов назвал мораторий на смертную казнь в России уступкой Западу

По его мнению, апелляция сторонников моратория к соблюдению конституционного права на жизнь выглядит циничной, так как они отказывают в праве на жизнь потенциальным жертвам террористов, маньяков и убийц детей. «Гарантию же от судебной ошибки обеспечит тот механизм, который я ранее предлагал: отсрочка исполнения приговора на год с последующим его пересмотром другим составом суда и коллегии присяжных», — добавил депутат.