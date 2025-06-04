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Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.