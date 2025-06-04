Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.