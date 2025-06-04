Писториус рассказал об оружии, произведенном на Украине при помощи Берлина

«Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель», — заявил он в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его речь транслировалась на сайте оборонного альянса.
Писториус также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.