Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус рассказал об оружии, произведенном на Украине при помощи Берлина

БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Источник: AP 2024

«Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель», — заявил он в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его речь транслировалась на сайте оборонного альянса.

Писториус также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.

В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.