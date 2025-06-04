Песков: ВСУ пытались атаковать Крымский мост, но он не поврежден

В Кремле подтвердили, что 3 июня у Крымского моста произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. СБУ утверждала, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. А российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».