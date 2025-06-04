У границы Литвы с Калининградской областью появится военная база НАТО

В заявлении Минобороны Литвы говорится, что правительство одобрило реализацию двух стратегических важных проектов военной инфраструктуры в городах Паланга и Шяуляй.
Так, на севере Литвы в Шяуляе возле границы с Калининградской областью планируется обустроить территорию площадью 17 гектаров для размещения подразделений НАТО. Предполагается совместное финансирование силами альянса и Литвы. Объем вложений пока не раскрывается.
В сообщении литовского Минобороны, которое цитирует «Интерфакс» говорится, что «инфраструктура не только укрепит системы связи союзников вдоль Балтийского моря, но и создаст лучшие условия для военных подразделений союзников НАТО, выполняющих задачи в Шяуляе».
Кроме того, на побережье Литвы в городе Паланга возведут инженерные сооружения с антенным полем для обеспечения связи с судами НАТО в территориальных водах республики. Для этих целей Литва определит участок 12 га, а также направит около 6 млн евро на строительство объектов.
Заместитель министра национальной обороны Литвы Орияна Машале рассказала, под объекты в Паланге и Шяуляе выделят 29 гектаров территорий для реализации проекта союзнической системы связи и создания инфраструктуры поддержки принимающей стороны. «Реализуя эти проекты, мы не только укрепим оперативный потенциал наш и наших союзников в регионе Балтийского моря, но и обеспечим эффективное выполнение обязательств Литвы как страны НАТО», — подчеркнула Машале.