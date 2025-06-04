У границы Литвы с Калининградской областью появится военная база НАТО

Заместитель министра национальной обороны Литвы Орияна Машале рассказала, под объекты в Паланге и Шяуляе выделят 29 гектаров территорий для реализации проекта союзнической системы связи и создания инфраструктуры поддержки принимающей стороны. «Реализуя эти проекты, мы не только укрепим оперативный потенциал наш и наших союзников в регионе Балтийского моря, но и обеспечим эффективное выполнение обязательств Литвы как страны НАТО», — подчеркнула Машале.