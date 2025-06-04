МИД РФ потребовал реакции США и Британии на атаки ВСУ по аэродромам

«Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности. Я надеюсь, что это понятие стратегической стабильности не принадлежит прошлому и мы найдем достаточную долю разума в западных столицах, включая Лондон», — сказал Сергей Рябков на пресс-конференции (цитата по ТАСС).