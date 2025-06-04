Зеленский заявил, что не воспринимает всерьёз предложенный Россией меморандум

Россия также потребовала в меморандуме установить предельную численность ВСУ и затребовала полный отвод войск из Донбасса и Новороссии. Одним из пунктов является прекращение мобилизации на Украине. Документ также предполагает снятие Киевом ограничений для Украинской православной церкви и международное признание Крыма, Новороссии и Донбасса российскими.