Зеленский заявил, что не воспринимает всерьёз предложенный Россией меморандум

«Поскольку это ультиматум», — цитирует Зеленского «СТРАНА.ua».
Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский подчёркивал, что меморандум России это «совсем не ультиматум».
RT опубликовал полный текст документа сразу после переговоров Москвы и Киева. Он подразумевает нейтралитет Украины и предполагает запрет на приём, транзит и размещение ядерного оружия на её территории.
Россия также потребовала в меморандуме установить предельную численность ВСУ и затребовала полный отвод войск из Донбасса и Новороссии. Одним из пунктов является прекращение мобилизации на Украине. Документ также предполагает снятие Киевом ограничений для Украинской православной церкви и международное признание Крыма, Новороссии и Донбасса российскими.
Кроме того, как считает Москва, на Украине должны объявить дату президентских выборов и обеспечить права и свободы русскоязычного населения.
В Кремле уверены, что предложенный меморандум направлен на устранение первопричин конфликта.