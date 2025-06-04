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Зеленский заявил, что не воспринимает всерьёз предложенный Россией меморандум

Владимир Зеленский заявил, что «не воспринимает всерьёз меморандум России», который российская делегация передала украинской стороне во время переговоров с Украиной в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку это ультиматум», — цитирует Зеленского «СТРАНА.ua».

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский подчёркивал, что меморандум России это «совсем не ультиматум».

RT опубликовал полный текст документа сразу после переговоров Москвы и Киева. Он подразумевает нейтралитет Украины и предполагает запрет на приём, транзит и размещение ядерного оружия на её территории.

Россия также потребовала в меморандуме установить предельную численность ВСУ и затребовала полный отвод войск из Донбасса и Новороссии. Одним из пунктов является прекращение мобилизации на Украине. Документ также предполагает снятие Киевом ограничений для Украинской православной церкви и международное признание Крыма, Новороссии и Донбасса российскими.

Кроме того, как считает Москва, на Украине должны объявить дату президентских выборов и обеспечить права и свободы русскоязычного населения.

В Кремле уверены, что предложенный меморандум направлен на устранение первопричин конфликта.