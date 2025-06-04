Le Monde: атака Украины на российские аэродромы была невозможна без помощи США

Однако Белый дом 1 июня заявил журналистам, что не был заранее проинформирован о готовящейся операции. Хотя в воскресенье, как утверждает CNN, министр обороны США Пит Хегсет регулярно получал обновленную информацию о «Паутине», но не общался с представителями ВСУ.