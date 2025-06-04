В воскресенье, 1 июня, ВСУ провели террористическую операцию с применением FPV-дронов под названием «Паутина» в Мурманской, Амурской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Киев смог самостоятельно разработать и осуществить такую операцию, говорится в статье.
Такое возможно и мыслимо только при поддержке спутниковой связи. У украинцев таких систем нет, и если они смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря США.
Однако Белый дом 1 июня заявил журналистам, что не был заранее проинформирован о готовящейся операции. Хотя в воскресенье, как утверждает CNN, министр обороны США Пит Хегсет регулярно получал обновленную информацию о «Паутине», но не общался с представителями ВСУ.