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Le Monde: атака Украины на российские аэродромы была невозможна без помощи США

Масштабная атака украинскими беспилотниками российских аэродромов 1 июня проводилась на основе разведывательной информации США. Таким мнением с французской газетой Le Monde поделился бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: #кобзевнасвязи
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В воскресенье, 1 июня, ВСУ провели террористическую операцию с применением FPV-дронов под названием «Паутина» в Мурманской, Амурской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Киев смог самостоятельно разработать и осуществить такую операцию, говорится в статье.

Такое возможно и мыслимо только при поддержке спутниковой связи. У украинцев таких систем нет, и если они смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря США.

Гийом Ансель
бывший высокопоставленный офицер французской армии

Он убежден, что Киев не смог бы провести эту операцию «без данных от американской разведки», отмечает Le Monde. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что воскресная атака Украины продемонстрировала «уровень сложности, которого они раньше не видели», сообщил американский канал CNN.

Однако Белый дом 1 июня заявил журналистам, что не был заранее проинформирован о готовящейся операции. Хотя в воскресенье, как утверждает CNN, министр обороны США Пит Хегсет регулярно получал обновленную информацию о «Паутине», но не общался с представителями ВСУ.