Лавров назвал ошибкой Зеленского отказ от двух-трёхдневных перемирий с Россией

«Сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения», — заявил Лавров.