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Лавров назвал ошибкой Зеленского отказ от двух-трёхдневных перемирий с Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал грубейшей ошибкой Владимира Зеленского отказ от двух-трёхдневных перемирий с Россией.

Источник: Reuters

Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения», — заявил Лавров.

Также он призвал не поддаваться на последние провокации Киева.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Встречу открыл глава МИД Турции Хакан Фидан.