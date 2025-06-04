Мединский рассказал Путину о переговорах в Стамбуле. Главное

Российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня сначала продолжались в формате тет-а-тет более трех часов, а затем в составе делегаций.
Рабочим языком был русский.
Российская делегация передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании. Киев пообещал изучить документ и позднее его прокомментировать.
Россия передала Украине позицию Владимира Путина о том, что встреча глав государств возможна при надлежащей подготовке.
Украинская сторона предложила на переговорах в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров.
В ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое, начать с тридцати или шестидесятидневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств.
Россия готова начать в период с 7 по 9 июня обмен военнопленными с украинской стороной. Это 1200 человек с каждой стороны.
И это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы, 7, 8, 9 июня. Мы, со своей стороны, полностью к этому готовы.
РФ наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам, по остальным темам мяч на стороне Киева.
Тела погибших российских солдат могут находиться на Украине, но их намного меньше, чем украинских, Россия готова будет их принять.
Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это начать делать в ближайшие дни.
Россия предложила разработать «гуманитарные паузы» на отдельных участках фронта по 2−3 дня для сбора тел погибших военнослужащих.
Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать. Уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.