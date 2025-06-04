Путин усомнился в возможности саммита с Киевом и прекращения огня из-за теракта

Владимир Путин задался вопросом, как можно проводить встречи на высшем уровне в таких условиях. «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить? — сказал он в ходе заседания. — Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?».