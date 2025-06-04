Бастрыкин: Три теракта в Брянской и Курской областях организованы украинскими спецслужбами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что теракты в Брянской и Курской областях были спланированы и организованы спецслужбами Украины.
Следователи установили места закладки трех взрывных устройств на территории Брянской области, детонация которых стала причиной обрушения железнодорожного моста. Общая мощность зарядов составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.
Во время другого теракта на участке железной дороги в Курской области сработали пять самодельных взрывных устройств. Помимо этого, на участке между станциями Унеча и Жеча в Брянской области были найдены ещё два несработавших взрывных устройства.
По данным Следственного комитета, использовались взрывчатка иностранного производства и блоки управления украинского происхождения. В районе деревни Микишево в Брянской области правоохранительные органы изъяли из тайника 13 кг пластида и аналогичные блоки управления.
Общий ущерб от трех терактов превысил один миллиард рублей.
Бастрыкин также сообщил, что с 20 по 25 мая силовые структуры провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы, причастной к подготовке этих взрывов.