Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин: Три теракта в Брянской и Курской областях организованы украинскими спецслужбами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что серия терактов в Брянской и Курской областях была организована украинскими спецслужбами. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей. В ходе оперативных мероприятий изъято более 13 кг пластида и оборудование украинского производства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что теракты в Брянской и Курской областях были спланированы и организованы спецслужбами Украины.

Следователи установили места закладки трех взрывных устройств на территории Брянской области, детонация которых стала причиной обрушения железнодорожного моста. Общая мощность зарядов составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Во время другого теракта на участке железной дороги в Курской области сработали пять самодельных взрывных устройств. Помимо этого, на участке между станциями Унеча и Жеча в Брянской области были найдены ещё два несработавших взрывных устройства.

По данным Следственного комитета, использовались взрывчатка иностранного производства и блоки управления украинского происхождения. В районе деревни Микишево в Брянской области правоохранительные органы изъяли из тайника 13 кг пластида и аналогичные блоки управления.

Общий ущерб от трех терактов превысил один миллиард рублей.

Бастрыкин также сообщил, что с 20 по 25 мая силовые структуры провели оперативные мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы, причастной к подготовке этих взрывов.