4 июня 2025 года президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, сделав ряд заявлений в адрес Украины.
Главные заявления Владимира Путина
Теракты на железной дороге. Подрывы поездов в Брянской и Курской областях Путин назвал террористическими актами. Он подчеркнул, что взрыв в Брянской области был «целенаправленным ударом по гражданским».
Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?
Ответственность Киева. По словам президента, решение о проведении терактов принималось «на политическом уровне» в Киеве. Глава государства поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездами.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса.
Отказ от перемирия. Путин заявил, что Москва не удивлена отказом Украины от кратковременного перемирия по гуманитарным соображениям. По его мнению, Киев использовал бы паузу для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.
Ситуация на фронте. Президент России заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта. По его словам, ВСУ терпят поражения одно за другим. В Курской области украинские военные понесли большие и бессмысленные потери. В связи с этим Киев пытается запугать Россию террористическими актами.
Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию.
Киевский режим. Путин охарактеризовал украинскую власть как полностью коррумпированную, подчеркнув, что она «перерождается в террористическую организацию» и «не считает украинцев своими людьми».
Дальнейшие шаги. Он сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности обсудит с МИД и силовыми структурами вопросы «украинского урегулирования».