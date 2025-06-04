Трамп попросил Сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ

На взгляд Рэнда Пола, если законопроект будет принят, то он приведет «к экономической катастрофе такого масштаба», какого США еще никогда не видели. Предусмотренные документом меры наказали бы также «союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты», отметил сенатор. Он констатировал, что десятки стран, включая ключевых стратегических союзников Вашингтона, и сами Соединенные Штаты продолжают напрямую и косвенно торговать с Россией. Если эти пошлины будут введены, они сделают «неприемлемой торговлю США с большей частью мира, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара», прогнозировал Пол. По его словам, «это также ухудшит отношения США с несколькими важными союзниками в то время, когда геополитика становится все более нестабильной».