Трамп попросил Сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.
Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной на днях на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты — «как в экономическом, так и в стратегическом плане».
Согласно изложенной Уикером информации, законопроект поддерживает подавляющее большинство из 100 сенаторов, поэтому его прохождение через верхнюю палату Конгресса практически гарантировано. «У нас теперь в Сенате имеется 82 спонсора законопроекта, разрешающего вторичные санкции в отношении России», — уточнил Уикер. По его оценке, документ в случае обретения силы закона «воздействовал бы очень негативным образом [и] на Китай». «Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что мы доберемся до этой точки (до принятия законопроекта — прим. ТАСС)», — сказал глава комитета.
Однако Уикер не пояснил, поддержит ли, с его точки зрения, Трамп этот документ. «Оптимистичен ли я, что президент согласится с этим?» — задался вопросом сенатор. Он не дал прямого ответа, ограничившись приведенным выше высказыванием о том, что Трамп попросил Тьюна повременить с рассмотрением законопроекта.
Выводы Рэнда Пола
На взгляд Рэнда Пола, если законопроект будет принят, то он приведет «к экономической катастрофе такого масштаба», какого США еще никогда не видели. Предусмотренные документом меры наказали бы также «союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты», отметил сенатор. Он констатировал, что десятки стран, включая ключевых стратегических союзников Вашингтона, и сами Соединенные Штаты продолжают напрямую и косвенно торговать с Россией. Если эти пошлины будут введены, они сделают «неприемлемой торговлю США с большей частью мира, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара», прогнозировал Пол. По его словам, «это также ухудшит отношения США с несколькими важными союзниками в то время, когда геополитика становится все более нестабильной».
Как сообщил 20 мая портал Axios со ссылкой на источники, Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил лидерам европейских стран и Владимиру Зеленскому, что не намерен сейчас ужесточать санкции в отношении Москвы, так как она, по мнению Белого дома, настроена серьезно на урегулирование конфликта на Украине. Беседа Путина и Трампа состоялась 19 мая.