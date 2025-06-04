Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера “Кавагири” Управления безопасности на море Японии без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как отметили в министерстве, не объявленные заранее стрельбы рядом с российской границей создают опасную ситуацию для гражданского судоходства и категорически неприемлемы. Там подчеркнули, что подобные действия нарушают международное право.
Москва потребовала от Токио надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять меры по недопущению таких инцидентов в будущем.