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Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва заявила Токио протест из-за тренировочных стрельб в открытом море около российской границы, сообщил МИД.

Источник: © РИА Новости

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера “Кавагири” Управления безопасности на море Японии без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, не объявленные заранее стрельбы рядом с российской границей создают опасную ситуацию для гражданского судоходства и категорически неприемлемы. Там подчеркнули, что подобные действия нарушают международное право.

Москва потребовала от Токио надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять меры по недопущению таких инцидентов в будущем.