СМИ: поставки Киеву «лучшей в мире» самоходной гаубицы RCH 155 задерживаются

Поставки первых гаубиц RCH 155 были запланированы на апрель. Однако ВСУ до сих пор их не получили, и новая дата поставок пока неизвестна, говорится в статье. Эти гаубицы, как считает автор, помогли бы Украине отразить потенциальное наступление российских войск.
Сейчас, по сведениям Милешко, украинские военные только учатся управлять гаубицей RCH 155. В мае проходило обучение управлению машиной Boxer (колесной платформой для гаубицы), и только после его завершения солдаты начнут изучать управление самим орудием.
На освоение немецкой самоходной артиллерийской установки PzH 2000 у украинцев ушло около семи недель.
Причем он подчеркивает, что говорить об этом со 100% уверенностью сложно, и предлагает украинцам «просто запастись терпением».
RCH 155 — это 155-мм самоходная гаубица, которая была разработана немецко-французской оружейной компании KNDS с учетом максимальной автоматизации. Ее дистанционно управляемая пушка 155/L52 обслуживается автоматическим заряжающим устройством и может стрелять на расстояние 54 километра. На борту также имеется 30 снарядов основного боеприпаса. Гаубица может быть оснащена дополнительной боевой башней, которая также управляется дистанционно.
RCH 155 обслуживает расчет всего из двух человек, которые находятся в бронированном отсеке. Кроме того, ее работой руководит компьютерная система управления огнем, которая способна рассчитывать траекторию выпущенных снарядов. На борту также имеется усовершенствованная навигационная система.
Безопасность расчета обеспечивается системой защиты от оружия массового поражения и автоматической системой противопожарной защиты. На борту установлены кондиционер и отопление.
Как утверждает Милешко, RCH 155 очень трудно уничтожить контрбатарейным огнем. В итоге Украина получит «настоящее произведение артиллерийского искусства», резюмирует он.