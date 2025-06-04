СМИ: поставки Киеву «лучшей в мире» самоходной гаубицы RCH 155 задерживаются

Поставки долгожданной западной артиллерийской установки RCH 155 на Украину снова задерживаются. Речь идет о самой современной в мире самоходке, которая должна дебютировать в боевых условиях на Украине. Однако теперь неясно, успеет ли новое «чудо-оружие» к масштабному наступлению, которое Россия, предположительно, проведет этим летом, пишет польский военный эксперт и колумнист Komputer Swiat Томаш Милешко.