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СМИ: поставки Киеву «лучшей в мире» самоходной гаубицы RCH 155 задерживаются

Поставки долгожданной западной артиллерийской установки RCH 155 на Украину снова задерживаются. Речь идет о самой современной в мире самоходке, которая должна дебютировать в боевых условиях на Украине. Однако теперь неясно, успеет ли новое «чудо-оружие» к масштабному наступлению, которое Россия, предположительно, проведет этим летом, пишет польский военный эксперт и колумнист Komputer Swiat Томаш Милешко.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Поставки первых гаубиц RCH 155 были запланированы на апрель. Однако ВСУ до сих пор их не получили, и новая дата поставок пока неизвестна, говорится в статье. Эти гаубицы, как считает автор, помогли бы Украине отразить потенциальное наступление российских войск.

Сейчас, по сведениям Милешко, украинские военные только учатся управлять гаубицей RCH 155. В мае проходило обучение управлению машиной Boxer (колесной платформой для гаубицы), и только после его завершения солдаты начнут изучать управление самим орудием.

На освоение немецкой самоходной артиллерийской установки PzH 2000 у украинцев ушло около семи недель.

С учетом этого Милешко предполагает, что первые гаубицы RCH 155 могут прибыть на Украину на рубеже июня и июля.

Причем он подчеркивает, что говорить об этом со 100% уверенностью сложно, и предлагает украинцам «просто запастись терпением».

RCH 155 — это 155-мм самоходная гаубица, которая была разработана немецко-французской оружейной компании KNDS с учетом максимальной автоматизации. Ее дистанционно управляемая пушка 155/L52 обслуживается автоматическим заряжающим устройством и может стрелять на расстояние 54 километра. На борту также имеется 30 снарядов основного боеприпаса. Гаубица может быть оснащена дополнительной боевой башней, которая также управляется дистанционно.

Орудие может стрелять на ходу, что является абсолютной новинкой в ​​области 155-мм артиллерийских систем.

RCH 155 обслуживает расчет всего из двух человек, которые находятся в бронированном отсеке. Кроме того, ее работой руководит компьютерная система управления огнем, которая способна рассчитывать траекторию выпущенных снарядов. На борту также имеется усовершенствованная навигационная система.

Безопасность расчета обеспечивается системой защиты от оружия массового поражения и автоматической системой противопожарной защиты. На борту установлены кондиционер и отопление.

Как утверждает Милешко, RCH 155 очень трудно уничтожить контрбатарейным огнем. В итоге Украина получит «настоящее произведение артиллерийского искусства», резюмирует он.