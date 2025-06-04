Трамп созвонился с Путиным и обсудил атаки на аэродромы

«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Владимир Путин сообщил, что ему «придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», добавил американский президент.
1 июня Минобороны России сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате, по данным оборонного ведомства, произошло возгорание нескольких единиц техники. Сибирские регионы подверглись ударам дронов впервые.