Трамп созвонился с Путиным и обсудил атаки на аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Он обсудил с ним урегулирование украинского конфликта и атаки на российские военные аэродромы. Как отметил американский президент, разговор был продуктивный и продлился около 1 часа и 15 минут.