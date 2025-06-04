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Трамп созвонился с Путиным и обсудил атаки на аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Он обсудил с ним урегулирование украинского конфликта и атаки на российские военные аэродромы. Как отметил американский президент, разговор был продуктивный и продлился около 1 часа и 15 минут.

Источник: РИА "Новости"

«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Владимир Путин сообщил, что ему «придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», добавил американский президент.

1 июня Минобороны России сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате, по данным оборонного ведомства, произошло возгорание нескольких единиц техники. Сибирские регионы подверглись ударам дронов впервые.