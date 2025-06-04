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Трамп сообщил о намерении Путина ответить на атаку ВСУ на аэродромы

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Путиным заявил, что российский президент намерен ответить на атаку Вооруженных сил Украины на аэродромы. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Путин сказал, и очень твердо, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы», — написал Трамп.

Речь идет об атаке 1 июня. Тогда украинские военные при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отразили. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, сообщало Минобороны. Впоследствии огонь ликвидировали. Жертв среди военнослужащих и гражданских не было.

Аэродромы были атакованы за день до переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что информацию о произошедшем Путин получал в режиме онлайн.

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