Трамп сообщил о намерении Путина ответить на атаку ВСУ на аэродромы

Речь идет об атаке 1 июня. Тогда украинские военные при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отразили. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, сообщало Минобороны. Впоследствии огонь ликвидировали. Жертв среди военнослужащих и гражданских не было.