Путин провел телефонный разговор с новым папой римским

Президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, а также по просьбе патриарха Кирилла передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении.
Льва XIV избрали 267-м папой 8 мая.
Ранее представители администрации США предложили организовать в Ватикане переговоры российской, украинской и американской сторон на уровне лидеров. Лев XIV также неоднократно говорил о готовности Ватикана стать посредником в урегулировании вооруженного конфликта.
Однако Россия отвергла эту идею, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной».
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