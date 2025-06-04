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Путин провел телефонный разговор с новым папой римским

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с папой Римским Львом XIV, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, а также по просьбе патриарха Кирилла передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении.

Льва XIV избрали 267-м папой 8 мая.

Ранее представители администрации США предложили организовать в Ватикане переговоры российской, украинской и американской сторон на уровне лидеров. Лев XIV также неоднократно говорил о готовности Ватикана стать посредником в урегулировании вооруженного конфликта.

Однако Россия отвергла эту идею, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной».

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