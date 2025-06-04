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На Западе запаниковали после украинских атак на аэродромы России

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атака киевского режима на российские аэродромы показала, что британским войскам нужно переосмыслить способы ведения войн, пишет The Economist.

Источник: AP 2024

«Внезапное нападение Украины является напоминанием о том, почему самоуспокоенность выглядит ошибкой. Войска Великобритании должны заново научиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций и рассредоточить свои боеприпасы, запасные части и топливо», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Великобритании на данный момент катастрофически не хватает денег на перевооружение и подготовку к новым условиям войны.

В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.