Сергей Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном перспективы восстановления Курской области

29 мая Многосторонняя группа мониторинга за соблюдением санкций (в нее входят 11 западных стран) опубликовала доклад, в котором говорится, что военное сотрудничество между Россией и КНДР якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. В Пхеньяне же заявили, что военное сотрудничество с Россией осуществляется в рамках Договора о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в декабре 2024 года, а также соответствует ст. 51 Устава ООН, гарантирующей право на самооборону.