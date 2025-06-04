Напомним, нелегитимный президент Украины выразил желание встретиться с Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Эрдоганом одновременно. Только вот Путин после атаки киевского режима на поезда в российском приграничье не уверен, что о чем-то можно разговаривать с властями Украины.