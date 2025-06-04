В Кремле высказались о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что этот вопрос никогда не стоял.
«Вопрос о встрече Путина и Зеленского в практической плоскости никогда не стоял», — заявил российский политик во время брифинга.
Напомним, нелегитимный президент Украины выразил желание встретиться с Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Эрдоганом одновременно. Только вот Путин после атаки киевского режима на поезда в российском приграничье не уверен, что о чем-то можно разговаривать с властями Украины.