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Ушаков: вопрос о встрече Путина и Зеленского никогда не стоял

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле высказались о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что этот вопрос никогда не стоял.

«Вопрос о встрече Путина и Зеленского в практической плоскости никогда не стоял», — заявил российский политик во время брифинга.

Напомним, нелегитимный президент Украины выразил желание встретиться с Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Эрдоганом одновременно. Только вот Путин после атаки киевского режима на поезда в российском приграничье не уверен, что о чем-то можно разговаривать с властями Украины.