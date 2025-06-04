Кремль по итогам разговора Путина и Трампа: надеемся, что прямые переговоры России и Украины будут продолжены

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что президент в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подробно рассказал об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле. «Было подчёркнуто, что Украина пыталась сорвать переговоры, осуществив целенаправленные атаки по гражданским целям и мирному населению», — сказал он, отметив, что Россия не поддалась на эти провокации, и встреча в Стамбуле состоялась. Ушаков напомнил, что в ходе встречи российская и украинская делегация обменялись проектами меморандумов, которые теперь будут изучаться в Москве и в Киеве. «Надеемся, что после этого переговоры будут продолжены», — сказал представитель Кремля. Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Москва не возражает в том числе против встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, несмотря на террористические атаки, организованные украинскими спецслужбами, Ушаков сказал, что вопрос о такой встрече «не стоял никогда». Москва, по его словам, всегда была готова проводить переговоры между соответствующими делегациями России и Украины.