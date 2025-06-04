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Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали тексты меморандумов России и Украины

Вопросы проектов документов РФ И УКраины остались вне повестки телефонных переговоров Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не поднималась тема обсуждения текстов проектов меморандумов между Россией и Украиной. Эту информацию рассказал журналистам помощник российского главы Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что дальнейшее продвижение переговорного процесса между Москвой и Киевом станет возможным после того, как обе стороны тщательно изучат и проанализируют предоставленные друг другу проекты меморандумов.

Ранее в Кремле прокомментировали текст меморандума, который Москва передала Киеву на встрече в Стамбуле 2 июня 2025 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что документ нацелен на устранение коренных причин конфликта и достижение прочного мира.