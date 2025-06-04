Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали тексты меморандумов России и Украины

Ранее в Кремле прокомментировали текст меморандума, который Москва передала Киеву на встрече в Стамбуле 2 июня 2025 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что документ нацелен на устранение коренных причин конфликта и достижение прочного мира.