Ушаков: Трамп просит Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Республиканец отметил, что Иран должен оперативно принять решение по своей ядерной программе, так как время на это истекает. Он категорически заявил, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, и выразил уверенность в том, что Путин разделяет эту позицию.