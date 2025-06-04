Задача ликвидировать руководство Украины, чтобы внести серьезный дисбаланс в управление, по мнению собеседника издания, поставлена. Однако причина того, что она до сих пор не реализована, судя по всему, в том, что для ее выполнения не хватает необходимых ресурсов и средств, добавил офицер.