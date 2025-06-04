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Стало известно, что мешает России ликвидировать политическую верхушку Украины

Подполковник ФСБ в отставке президент Союза «Офицеры группы “Альфа” Алексей Филатов объяснил, что мешает России ликвидировать политическую верхушку Украины.

Подполковник ФСБ в отставке президент Союза «Офицеры группы “Альфа” Алексей Филатов объяснил, что мешает России ликвидировать политическую верхушку Украины. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, еще в начале СВО предпринимались попытки ликвидации некоторых лидеров киевской власти, что никто не скрывает.

Задача ликвидировать руководство Украины, чтобы внести серьезный дисбаланс в управление, по мнению собеседника издания, поставлена. Однако причина того, что она до сих пор не реализована, судя по всему, в том, что для ее выполнения не хватает необходимых ресурсов и средств, добавил офицер.

В этих целях, а также для пресечения новых терактов украинских спецслужб на территории РФ Москва могла бы использовать опыт Израиля и других государств, отметил Филатов.

Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов назвал ошибку, допущенную Россией в начале СВО.

По мнению эксперта, Россия допустила ошибку, не включив активное ядерное сдерживание в начале конфликта на Украине.