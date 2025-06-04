В Кремле сохранили в секрете, что Путин сказал Трампу об ответе России на удары по аэродромам

«Эта тема действительно обсуждалась. Я что мог — по этой теме уже сказал. Что Трамп категорически подчеркнул, дескать, американская сторона украинскими соответствующими органами не была проинформирована об этом заранее», — пояснил он.
При этом Трамп утверждает, что Путин настроен решительно и даст ответ на недавнюю атаку на аэродромы".
Напомним, 1 июня Киев атакова российские военные аэродромы в пяти регионах страны. В Иркутской и Мурманской областях использованные для ударов дроны спрятали в крыше фуры.