Итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. По его словам, беседа длилась 1 час 15 минут. Позже помощник президента России Юрий Ушаков озвучил подробности телефонного разговора президентов России и США.
Главные тезисы по итогам разговора:
Продолжительность беседы. Как сообщил Ушаков, разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 10 минут. Это уже четвертый контакт лидеров.
Судьба переговоров. По данным Кремля, Россия и Украина смогут вернуться к переговорам после анализа обменянных проектов меморандумов. Путин назвал предыдущий раунд в Стамбуле «полезным» и подробно изложил его итоги американскому президенту.
Поведение Киева. Путин сообщил, что Киев целенаправленно пытался сорвать переговорный процесс. По оценке Кремля, украинская власть выродилась в террористическую структуру.
Атаки во время переговоров. Путин проинформировал Трампа о целенаправленных ударах Украины по гражданским объектам на территории России в период ведения переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не были в курсе планов Киева по ударам по российским аэродромам.
Личные встречи и другие темы. Ушаков подчеркнул, что вопрос о встрече Путина и Зеленского не обсуждался и не стоял в практической повестке. Также стороны не затрагивали тему обмена заключенными между РФ и США.
Будущие контакты. По словам Ушакова, ранее Москва и Вашингтон условились провести разговор Путина и Трампа после второго раунда переговоров в Стамбуле. В Кремле рассчитывают на продолжение диалога с Украиной.