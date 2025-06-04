Итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Атаки во время переговоров. Путин проинформировал Трампа о целенаправленных ударах Украины по гражданским объектам на территории России в период ведения переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не были в курсе планов Киева по ударам по российским аэродромам.