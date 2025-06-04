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Итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Юрий Ушаков рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Трампа, который длился более часа. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, ход переговоров, действия сторон и вопросы, поднятые в ходе диалога.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. По его словам, беседа длилась 1 час 15 минут. Позже помощник президента России Юрий Ушаков озвучил подробности телефонного разговора президентов России и США.

Главные тезисы по итогам разговора:

Продолжительность беседы. Как сообщил Ушаков, разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 10 минут. Это уже четвертый контакт лидеров.

Судьба переговоров. По данным Кремля, Россия и Украина смогут вернуться к переговорам после анализа обменянных проектов меморандумов. Путин назвал предыдущий раунд в Стамбуле «полезным» и подробно изложил его итоги американскому президенту.

Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

Поведение Киева. Путин сообщил, что Киев целенаправленно пытался сорвать переговорный процесс. По оценке Кремля, украинская власть выродилась в террористическую структуру.

Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры.

Атаки во время переговоров. Путин проинформировал Трампа о целенаправленных ударах Украины по гражданским объектам на территории России в период ведения переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не были в курсе планов Киева по ударам по российским аэродромам.

Личные встречи и другие темы. Ушаков подчеркнул, что вопрос о встрече Путина и Зеленского не обсуждался и не стоял в практической повестке. Также стороны не затрагивали тему обмена заключенными между РФ и США.

​​​​​​​Вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда.

Будущие контакты. По словам Ушакова, ранее Москва и Вашингтон условились провести разговор Путина и Трампа после второго раунда переговоров в Стамбуле. В Кремле рассчитывают на продолжение диалога с Украиной.