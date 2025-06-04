Ушаков: Путин и Трамп оценили разговор как позитивный и продуктивный

Напомним, что в ходе разговора Владимира Путина с американским коллегой обсуждалась ядерная программа Ирана. Глава США особо отметил важность роли Москвы в урегулировании ситуации. Также российский лидер сказал собеседнику, что считает переговоры в Стамбуле продуктивными. Обсуждались и удары Киева по военным аэродромам России, хозяин Белого дома после разговора заявил, что Путин решительно ответит на эти атаки, а вот что сказал американскому визави на этот счёт Владимир Путин — осталось неизвестным.