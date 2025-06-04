Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине

Напомним, сегодня Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился 1 час 10 минут. По словам хозяина Овального кабинета, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать. Кроме того, американский лидер попросил Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана. Главы государств оценили разговор как позитивный и конструктивный.