«Путин не собирался встречаться с Зеленским»: главные заявления помощника президента России Юрия Ушакова

Путин передал Трампу содержание и итоги переговоров в Стамбуле.
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили прошедшие российско-украинские переговоры в Стамбуле и теракты, совершенные Киевом 1 июня, а также атаки на ВСУ на аэродромы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что Путин никогда не собирался встречаться с Владимиром Зеленским. Другие заявления Ушакова — в материале URA.RU.
Контакты все же возможны.
Несмотря на принятое в мире правило не вступать в переговоры с террористами, контакты по отдельным направлениям все же возможны. «Правило не вести переговоры с террористами существует, вы знаете, как обычно поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям могут вестись переговоры, чтобы достичь необходимых результатов», — заявил Ушаков.
Встреча Путина и Зеленского.
Вопрос встречи Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. РФ соглашалась только на переговоры между делегациями.
Теракты стали причиной разговора Путина и Трампа.
Российская и американская стороны условились, что после террористических атак Киева и по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле необходимо провести телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Лидеры дали соответствующие указания. Разговор состоялся в 17:00 по московскому времени.
Киев не предупреждал США о теракте 1 июня.
Трамп не получал от Украины никакой информации о террористических ударах по российским территориям 1 июня. Также президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились продолжать контакты.
Путин передал Трампу содержание переговоров.
В ходе телефонного разговора президент РФ подробно рассказал главе США о содержании и итогах второго раунда прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, которые прошли 2 июня. Глава России подчеркнул, что Киев пытался сорвать переговоры ударами, которые международным правом классифицируются как терроризм, однако российская сторона не поддалась провокациям.
Трамп внимательно выслушал рассказ Путины.
Президент США внимательно выслушал подробный рассказ российского лидера об украинских атаках на российские аэродромы. «Он внимательно выслушал наши оценки. На этот счет наш президент достаточно подробно высказался», — сообщил Ушаков.