«Путин не собирался встречаться с Зеленским»: главные заявления помощника президента России Юрия Ушакова

Несмотря на принятое в мире правило не вступать в переговоры с террористами, контакты по отдельным направлениям все же возможны. «Правило не вести переговоры с террористами существует, вы знаете, как обычно поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям могут вестись переговоры, чтобы достичь необходимых результатов», — заявил Ушаков.