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В России предложили «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы. Об этом пишет «Лента.ру».

Дипломат отметила, что власти Великобритании неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку.

Захарова заявила, что Лондон поддерживает не первого террориста, поэтому у них давно нет шляпы. И предложила снять «что-нибудь еще».

Напомним, ранее Хили похвалил Украину за атаки на российские аэродромы после заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев получит неожиданный «сюрприз» получит от России в ответ на провокации перед переговорами в Стамбуле.