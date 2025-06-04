Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы. Об этом пишет «Лента.ру».
Дипломат отметила, что власти Великобритании неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку.
Захарова заявила, что Лондон поддерживает не первого террориста, поэтому у них давно нет шляпы. И предложила снять «что-нибудь еще».
Напомним, ранее Хили похвалил Украину за атаки на российские аэродромы после заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев получит неожиданный «сюрприз» получит от России в ответ на провокации перед переговорами в Стамбуле.