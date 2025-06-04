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Глава МВД Армении подтвердила родственную связь главы полиции с убитым криминальным лидером Артуром Казаряном

Арпине Саркисян, глава Министерства внутренних дел Армении, подтвердила сообщения о родственной связи новоназначенного главы полиции, Арама Казаряна, с ранее убитым криминальным лидером, Артуром Казаряном.

Арпине Саркисян, глава Министерства внутренних дел Армении, подтвердила сообщения о родственной связи новоназначенного главы полиции, Арама Казаряна, с ранее убитым криминальным лидером, Артуром Казаряном.

Однако, по ее мнению, этот факт никак не отразится на работе г-на Казаряна. Она выразила уверенность, что это станет очевидным в будущем. Саркисян отметила, что Армения — небольшая страна, где у каждого человека могут быть разнообразные связи и родственники. Главное, что на занимаемой должности у человека есть определенные задачи и ответственность.