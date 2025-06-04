Глава МВД Армении подтвердила родственную связь главы полиции с убитым криминальным лидером Артуром Казаряном

Однако, по ее мнению, этот факт никак не отразится на работе г-на Казаряна. Она выразила уверенность, что это станет очевидным в будущем. Саркисян отметила, что Армения — небольшая страна, где у каждого человека могут быть разнообразные связи и родственники. Главное, что на занимаемой должности у человека есть определенные задачи и ответственность.