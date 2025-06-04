Мединский назвал дату начала обмена пленными с Украиной

РФ готова начать обмен военнопленными с Украиной в период с 7 по 9 июня, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Об этом информирует ТАСС.
По словам Мединского, предполагается, что обмен будет осуществлен по формуле «1200 на 1200». Он заявил, что запланированный обмен станет самым большим.
В то же время отмечается, что стороны все еще согласовывают окончательное число по паритету. Мединский добавил, что в первую очередь обмену подлежат раненые и тяжелобольные военнопленные в возрасте до 25 лет.
Завершающий этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 25 мая. О нем делегации РФ и Украины договорились 16 мая.