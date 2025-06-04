В Кремле предоставили детали телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США, который стал четвертым, длился больше часа, основной темой обсуждения стал конфликт в Украине. Из заявлений Юрия Ушакова стало известно, что Россия и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов, при этом тексты меморандумов во время разговора не обсуждались. Также Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о попытках Украины сорвать российско-украинские переговоры. Американский лидер в свою очередь заявил президенту РФ, что США были не в курсе планов Киева ударить по российским аэродромам.