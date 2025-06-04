4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кремле предоставили детали телефонного разговора Путина и Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
Телефонный разговор между президентами России и США, который стал четвертым, длился больше часа, основной темой обсуждения стал конфликт в Украине. Из заявлений Юрия Ушакова стало известно, что Россия и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов, при этом тексты меморандумов во время разговора не обсуждались. Также Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о попытках Украины сорвать российско-украинские переговоры. Американский лидер в свою очередь заявил президенту РФ, что США были не в курсе планов Киева ударить по российским аэродромам.
Трамп: Путин сообщил о намерении дать ответ на украинскую атаку российских аэродромов.
Сообщается, что вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда, но итоги переговоров в Стамбуле российский лидер назвал полезными. Известно, что во время телефонного разговора не обсуждался обмен заключенными между РФ и США. Что касается переговоров с Украиной, то Кремль надеется, что они будут продолжены. -0-