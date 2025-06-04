Трамп призвал отменить потолок госдолга США, чтобы спасти экономику

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости отмены предела госдолга Соединенных Штатов. По его мнению, этот шаг позволит избежать экономической катастрофы в стране.
Ранее с подобной инициативой выступила сенатор Элизабет Уоррен. Она призвала отменить потолок госдолга с помощью нового законопроекта, рассматриваемого в парламенте США.
«Я согласен с сенатором Элизабет Уоррен в чем-то. Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу», — подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.
В среду, 4 июня, Трамп призвал американский Сенат не рассматривать законопроект о санкциях в отношении РФ.
Также сообщалось, что в этот день глава США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.