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Трамп призвал отменить потолок госдолга США, чтобы спасти экономику

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу сенатора Элизабет Уоррен об отмене потолка госдолга.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости отмены предела госдолга Соединенных Штатов. По его мнению, этот шаг позволит избежать экономической катастрофы в стране.

Ранее с подобной инициативой выступила сенатор Элизабет Уоррен. Она призвала отменить потолок госдолга с помощью нового законопроекта, рассматриваемого в парламенте США.

«Я согласен с сенатором Элизабет Уоррен в чем-то. Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу», — подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

В среду, 4 июня, Трамп призвал американский Сенат не рассматривать законопроект о санкциях в отношении РФ.

Также сообщалось, что в этот день глава США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.