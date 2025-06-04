Трамп удалил и сразу же перезалил в Truth Social пост о беседе с Путиным

Публикация о беседе американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным сначала была удалена из аккаунта главы Белого дома в соцсети Truth Social, а затем снова опубликована в том же виде.
Пост, в котором Трамп поделился подробностями о разговоре с Путиным, появился через несколько минут после удаления. Никаких изменений в тексте публикации не произошло.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что провел продуктивный телефонный разговор с российским лидером, который продлился чуть более часа.