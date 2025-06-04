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Трамп удалил и сразу же перезалил в Truth Social пост о беседе с Путиным

Текст публикации остался без изменений.

Источник: Аргументы и факты

Публикация о беседе американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным сначала была удалена из аккаунта главы Белого дома в соцсети Truth Social, а затем снова опубликована в том же виде.

Пост, в котором Трамп поделился подробностями о разговоре с Путиным, появился через несколько минут после удаления. Никаких изменений в тексте публикации не произошло.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что провел продуктивный телефонный разговор с российским лидером, который продлился чуть более часа.