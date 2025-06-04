МВД Армении подтвердило родство главы полиции с криминальным авторитетом

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила информацию о том, что новый начальник полиции страны Арам Казарян является родственником убитого ранее криминального авторитета Артура Казаряна.
Глава МВД Армении заверила, что эта ситуация не повлияет на деятельность нового начальника полиции.
«Вы сами в этом убедитесь. Армения очень маленькая страна, и у каждого могут быть разные контакты, родственники. Но на конкретной должности у человека есть миссия», — отметила она во время брифинга.
Напомним, Артур Казарян, известный как Туй Канакерский, был ликвидирован в ходе криминальных разборок между преступными группировками в 2021 году.
Армянские СМИ сообщали, что Артур и Арам приходятся друг другу двоюродными братьями.
Ранее стало известно, что житель Норильска осужден за убийство криминального авторитета 18 лет назад.