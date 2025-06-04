Путин отказался вести переговоры с нынешними киевскими властями

У украинской стороны отсутствует не только какая бы то ни было компетенция, но и политическая культура, если они позволяют себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться, продолжил президент. «Прогнивший и полностью коррумпированный режим» не хочет мира, для него это означает утрату власти, добавил российский лидер. «А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей», — отметил Путин.