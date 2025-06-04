Путин отказался вести переговоры с нынешними киевскими властями

Президент Владимир Путин заявил, что киевский режим перерождается в террористическую организацию.
Президент Владимир Путин показал, что для продолжения переговоров позиция Киева должна стать вменяемой. На совещании с правительством 4 июня глава государства заявил, что с террористами невозможно вести диалог. Как объяснили эксперты URA.RU, разрушение железнодорожных мостов и атаки на аэродромы со стороны Киева срывают переговоры, поэтому их могут поставить на паузу, чтобы Украина, под давлением союзников или ядерного оружия перестала совершать теракты, оскорблять российских представителей и начала продуктивный, настоящий дипломатический процесс.
В начале совещания Путин попросил своего помощника, главу российской делегации Владимира Мединского рассказать о российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня. Мединский доложил, что Россия передала Киеву проект меморандума, состоящий из двух частей. Первая — условия заключения долгосрочного мира, вторая — условия прекращения огня. Украинская позиция сводится к двум пунктам: 30-ти или 60-дневное прекращение огня и параллельная подготовка саммита президентов России и Украины.
Владимир Зеленский допустил грубейшую ошибку, отказавшись от российского формата перемирия, заявил Сергей ЛавровФото: Роман Наумов © URA.RU.
Следующим высказался глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что оба раунда переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня. — Прим. ред.) дали конкретные результаты. «Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения», — отметил Лавров. При этом он назвал «грубейшей ошибкой» отказ Зеленского от двух-, трехдневной паузы на отдельных участках фронта. Такой формат озвучивал Мединский 2 июня.
Получив информацию о ходе переговоров, Путин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях. По словам Бастрыкина, все три теракта, произошедшие 31 мая — 1 июня, спланировали украинские спецслужбы. При подрывах использовался блок управления ЛОРА украинского производства, а взрывчатка была иностранного производства. «Расследование продолжается для установления всех исполнителей и организаторов теракта», — заявил глава СК.
После ЧП в Брянской области за помощью обратились 120 человек, заявил Михаил МурашкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
По подрывам и помощи более ста пострадавшим, среди которых были дети, высказались вице-премьер Татьяна Голикова, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Минздрава Михаил Мурашко и находящийся рядом с ним президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Известный детский хирург напомнил, что конфликт на Украине начался не в 2022-м году, а в 2014-м.
«Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок», — рассказал Рошаль.
Среди мировых лидеров только Путин понимал трагедию конфликта на Украине, заявил Леонид РошальФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Герой Труда РФ добавил, что клиника в тот момент обратилась к лидерам многих стран с просьбой приехать в Москву — навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий на Украине. «Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы», — отметил Рошаль.
Выслушав доклады и мнения участников совещания Путин обозначил позицию по подрывам в Брянской и Курской областях — «это, безусловно, террористический акт». Решение о нем принималось на Украине на политическом уровне, уверен президент. Произошедшее — целенаправленный удар по гражданским лицам, а по всем международным нормам такие действия называются терроризмом, подчеркнул российский лидер.
«Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. На фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — сказал президент, не скрывая злости.
По его мнению, Киев хотел сорвать переговорный процесс в Стамбуле. Одновременно с этим Украина просит приостановить боевые действия на 30 или 60 суток, говорит о встрече на высшем уровне.
Владимир Путин еще в 1999 году сказал, что нужно делать с террористами — «мочить в сортире’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов?» — задался вопросом Путин.
У украинской стороны отсутствует не только какая бы то ни было компетенция, но и политическая культура, если они позволяют себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться, продолжил президент. «Прогнивший и полностью коррумпированный режим» не хочет мира, для него это означает утрату власти, добавил российский лидер. «А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей», — отметил Путин.
Киев должен прийти с повинной по последним терактам, чтобы продолжить переговоры, считает политологФото: Официальный сайт президента Украины.
Украина — слабо управляемое и мало централизованное государство, внутри которого есть значительные силы, желающие продолжения конфликта, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Они используют влияние для «распила» денег и получения ресурсов, продолжил политолог. Если Киев действительно хочет продолжения переговоров, то от него должны последовать признания в том, кто конкретно стоял за подрывами.
«Украина совершила из ряда вон выходящие вещи. Мирный процесс идет очень шатко, выдвигаются ультиматумы, стороны не идут на компромиссы. Все должно быть в другом измерении. Пока происходящее не вселяет надежды на скорое завершение конфликта», — заявил Ознобищев.
К терактам могли быть причастны американцы, но Дональд Трамп сам об этом не знаетФото: Official White House / Shealah Craighead.
Жесткость заявления президента объясняется тем, что к терактам могли быть причастны зарубежные страны, включая американцев, отметил соавтор Большой российской энциклопедии Борис Межуев. Неслучайно Путин сказал, что спонсоры Киева — пособники террористов. При этом президент США Дональд Трамп мог ничего об этом не знать, но это не отменяет того факта, что в таких условиях продолжать переговоры труднее, добавил собеседник URA.RU. «Речь идет о какой-то части американского глубинного государства, разведывательных службах», — уточнил политолог.
«Это значит, что военные действия будут продолжаться. Кроме США ни у кого нет желания или возможности оказывать на Киев должное влияние», — заявил Межуев.
Европа с 2022 года срывает переговоры, их могут вновь поставить на паузуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Переговорный процесс между Россией и Украиной также осложняется позицией Европы, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. По его мнению, существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Киев сорвал переговоры из-за европейских политиков.
«Европа не нацелена на продолжение переговоров, она переводит экономику на военные рельсы, поставки Киеву — важная статья дохода для европейских индустриальных стран. Россия делает все возможное для дипломатического урегулирования, даже если оно непродуктивное, контакты необходимы. Если после последних провокаций Киева переговоры поставят на паузу, это тоже станет для нас определенным результатом, после нее можно будет двигаться в нужном для России направлении», — пояснил собеседник URA.RU.
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Президент проявляет высшую степень миролюбивости, ведь Россия способна применить, например, ядерное оружие и решить конфликт на Украине в течение суток, продолжил Иванников. Путин всячески стремится, чтобы не только с российской, но и с украинской стороны пролилось меньше крови, но терпению может настать конец, заключил военный эксперт.