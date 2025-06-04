Эпидемиолог заявил об опасности вируса Коксаки в Турции

Вирус Коксаки, которым в основном болеют дети, распространен на территории Турции в летний период, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом информирует ТАСС.
По словам эпидемиолога, несмотря на то, что период летнего отдыха только начался, в Турции туристы из России уже столкнулись с болезнью Коксаки. Онищенко отметил, что болезнь Коксаки — это вирусное заболевание, передающееся через воду, пищу и грязные руки. Этим вирусом чаще всего болеют дети до 10 лет, указал он.
Эпидемиолог добавил, что опасность вируса состоит в том, что он может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы. В связи с этим Онищенко призвал граждан воздержаться от поездок в Турцию.