Эпидемиолог заявил об опасности вируса Коксаки в Турции

По словам эпидемиолога, несмотря на то, что период летнего отдыха только начался, в Турции туристы из России уже столкнулись с болезнью Коксаки. Онищенко отметил, что болезнь Коксаки — это вирусное заболевание, передающееся через воду, пищу и грязные руки. Этим вирусом чаще всего болеют дети до 10 лет, указал он.

