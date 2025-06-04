Слуцкий назвал утешительным призом приглашение Киева на саммит НАТО

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что приглашение на саммиты НАТО является утешительным призом для Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Приглашения на саммиты НАТО — утешительный приз для киевского режима, не имеющий ничего общего с реальностью. Победа России неизбежна — либо за столом переговоров, либо на поле боя», — говорится в его публикации.
При этом, как отметил депутат, Североатлантический альянс продолжает создавать помехи прямому переговорному процессу по мирному урегулированию. Слуцкий обратил внимание, что ранее неоднократно подчеркивалось, что одним из ключевых условий урегулирования украинского вопроса для Москвы является внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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