Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали по телефону обмен заключенными

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали тему обмена заключенными между странами, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Нет, в этот раз об этом разговор не заходил», — сказал он представителям СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.
Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили этот вопрос во время беседы по телефону, которая состоялась 19 мая.
Напомним, 19 мая президенты России и США в телефонной беседе обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — девять на девять человек.