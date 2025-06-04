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Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали по телефону обмен заключенными

Помощник президента РФ напомнил о телефонном разговоре лидеров двух стран, который состоялся 19 мая.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали тему обмена заключенными между странами, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Нет, в этот раз об этом разговор не заходил», — сказал он представителям СМИ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили этот вопрос во время беседы по телефону, которая состоялась 19 мая.

Напомним, 19 мая президенты России и США в телефонной беседе обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — девять на девять человек.